Six otages pris par huit dahalo armés de deux fusils de chasse ont été libérés sains et saufs suite à un affrontement violent samedi soir, vers 5 heures et demi. C’était dans le fokontany d’Ankazoambo, commune rurale d’Abesisika sise dans le district d’Ambato­boeny.

Les dahalo ont été finalement repoussés par le fokonolona renforcé par les éléments de forces de l’ordre lors d’une course-poursuite dans la nuit de vendredi à samedi. Six otages pris par des voleurs de bœuf ont été libérés sains et saufs. Comme les villageois ont suivi la trace des bétails, ils ont su que les assaillants se sont dirigés vers l’est. Les bandits ne sont pas allés très loin quand ils sont tombés nez à nez avec les éléments de la gendarmerie, d’après une source d’informations locales.« À l’origine, huit dahalo armés portant des amulettes sont repartis, vendredi soir, avec quatre-vingt têtes de zébus à Antane­tibe dans la commune d’Abesisika. Ils ont également pris pour otage une famille composée de six individus», a indiqué une source autoritaire locale. Le chef de fokontany a immédiatement alerté la gendarmerie.

Pendant les échanges de tirs entre le fokonolona et les dahalo, un civile a été touché par une balle au niveau de sa cuisse. «Il a perdu beaucoup de sang. Il a donc été conduit à un hôpital de proximité», a souligné un proche de la victime. Les bandits ont laissé le bétail et ont pris la fuite. Jusqu’à hier soir, aucune arrestation n’a encore été signalée, mais la poursuite de ces dahalo en cavale est toujours en cours.

H.L.