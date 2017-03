Une fusillade entre civils a éclaté à Ankerika Anka­zoabo-Sud, vendredi. Deux suspects ont trouvé la mort. Ces échanges de tirs sont survenus, lorsqu’une horde d’individus affiliés dans le pacte villageois « Dinabe », ont effectué un ratissage de bétail douteux. Après le vol d’un troupeau d’environ 70 têtes de bovidés à Beamalo Ankerika, fin septembre dernier, six zébus ont retrouvé leur chemin et leur propriétaire, celui-là même victime d’une attaque de dahalo qui ont perpétré un vol massif de bovidés.

Ayant identifié l’un des bœufs dérobés retrouvés, il a prévenu le « Dinabe » qui a, sans tarder, remonté la trace des six bestiaux revenus dans le village. La piste a conduit jusqu’aux deux suspects abattus, terrés dans le village de Morafeno.

Les informations parvenues à la Brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Tandrano Ankazoabo-Sud, révèlent que les deux hommes auraient, sans crier gare, ouvert le feu sur la foule qui les prenait en étau. Une fusillade a, alors, éclaté, c’est alors qu’ils sont tombés sous les tirs nourris des villageois en surnombre, armés de fusils de chasse.

Andry Manase