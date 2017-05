Un hold-up dont un vieux ressortissant belge était victime, s’est produit dimanche vers 18h 30, dans le fokontany d’Ambohibahiny, commune rurale d’Ankaraobato.

Scène d’horreur lors de la fête des mères à Ambohi­bahiny dans la commune rurale d’Anka­raobato, dimanche soir où un braquage doublé de meurtre a eu lieu. Un vieux ressortissant belge, âgé de 76 ans en est victime. Il a reçu deux coups de sabre dont l’un en pleine tête et l’autre dans le ventre. Deux parmi les six auteurs de l’agression ont été pris en flagrant délit et sont actuellement placés en garde à vue, dans les locaux de la brigade criminelle à Anosy. Leurs quatre complices ont pu s’échapper lors de l’arrestation et sont activement recherchés,

d’après les explications de la police du poste avancé d’Anka­raobato.

Coup de filet

La famille de la victime est encore sous le choc. « Je m’en suis sortie avec une estafilade de deux centimètres sous la gorge. Les bandits armés d’un pistolet et de sabres nous ont dépouillés de notre carte bancaire ainsi que de nos téléphones », a expliqué Lalao, l’épouse de la victime. Un enfant a alerté les voisins sur les faits que six hommes ont fait irruption dans la maison de cet étranger. Le deuxième adjoint au maire Jean Paul Ranaivo­manana allait immédiatement prévenir les trois policiers du poste avancé local, tandis que les habitants du quartier se sont déjà massés devant l’appartement en question.

« J’ai essayé de téléphoner au monsieur, mais l’appel a été interrompu après la première sonnerie », a-t-il indiqué. Un coup de filet, deux hommes qui auraient tenté de s’enfuir en sautant depuis le toit de la maison ont été appréhendés un peu plus loin. Ces derniers ont été blessés suite à une vindicte populaire. La situation a été toutefois vite maîtrisée, d’après les explications de l’adjoint au maire.

Hier matin, l’un des six maçons travaillant chez le ressortissant belge était absent lors de leur enquête préliminaire à la brigade criminelle. « Les bandits nous ont obligés de donner la somme de cinquante millions d’ariary dont nos bâtisseurs leur en ont parlé », a signalé la dame. Les malfrats ont menacé de revenir si on leur a donné le faux code de la carte bancaire, d’après les informations recueillies. L’enterrement attend encore la décision du consulat et de la famille en Belgique. L’enquête se poursuit.

Hajatiana Léonard