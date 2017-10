Une restauratrice a laissé allumés trois réchauds à charbon pendant qu’elle était aux toilettes. Un embrasement ayant dévasté les environs s’en est suivi.

L’incendie a fait rage à Anka­dimbahoaka. Hier aux petites heures, les flammes se sont emparées de quatre-vingt-dix-sept commerces et habitations, faisant près de trois cents cinquante sans abri.

« L’embrasement s’est produit aux alentours de 3heure du matin lorsqu’une restauratrice a commis l’irréparable en laissant allumés et sans surveillance trois réchauds à charbon. La femme a activé le feu avant de se rendre aux toilettes. A son retour, une toile qui pendait sur une table s’était déjà enflammée. Le feu s’est répandu à une vitesse folle, ravageant en quelques minutes la construction en bois, où l’incendie s’est déclaré », raconte Tolotra Jean de Dieu Randrianantenaina, chef secteur à Andranomaria Ankadimbahoaka-Ouest.

Nourries par une rafale de vent qui s’est levé depuis les rizières et les marécages des environs, les flammes se sont déchaînées en un éclair sur des habitations voisines, dont la plupart est en bois et en feuilles de tôle. Avant que les secours ne débarquent, presque tout un secteur s’est transformé en fournaise, laissant pantois les riverains impuissants, pas du tout préparés à affronter une pareille situation.

Voie obstruée

« Il s’en était fallu de peu. J’ai failli mourir brûlé vif chez moi, ça s’est joué à un cheveu. J’étais profondément endormi lorsque mon oncle s’est jeté sur la porte pour me réveiller. À ce moment, il n’y avait quasiment plus rien à faire contre les flammes », relate Rivo Louis Rakotoarimanana. Ce sinistré n’a rien pu sauver de l’embrasement.

« Les habits que je porte sur moi sont les seuls épargnés. Outre des effets personnels, une moto routière, un groupe électrogène ainsi que tous mes appareils électroménagers sont calcinés », se désole-t-il.

Enfouies derrière la gare routière d’Ankadimbahoaka, les habitations ayant été la proie des flammes sont difficile d’accès.

Alerté, le centre opérationnel de la caserne des sapeurs-pompiers à Tsara­lalàna a envoyé à la rescousse la section de permanence avec quelques fourgons pompes-tonnes.

La panique avait déjà saisi les environs à l’arrivée du secours. Désemparés, des transporteurs en train de déplacer leurs véhicules pour les mettre à l’abri, ont ralenti les soldats du feu dans leur élan. Pendant un moment, un camion a obstrué l’unique voie d’accès.

En bataillant contre les flammes sitôt sur place, les hommes de la caserne de Tsaralalàna ont circonscrit l’incendie au bout d’une heure d’intervention. Le dernier brasier n’a été en revanche éteint que dans la matinée, vers 8 heures.

Andry Manase