Voahangy Rajaonarimampianina, première dame, élargit ses actions sociales. Cette fois-ci, elle choisit de porter son appui aux travailleurs. Durant une visite aux ouvriers des entreprises franches regroupées dans l’enceinte du groupe Filatex à Ankadimbahoaka, hier, elle leur a remis huit mille sept cents hots-pots et de dix mille paquets de spaghettis. « Je me joins aux mères pour partager la joie avec elles, dans le cadre de la célébration de la fête des mères », lance-t-elle aux bénéficiaires. Les six mille des huit mille bénéficiaires sont d’ailleurs des femmes.

Ces femmes travaillent d’arrache-pied pour subvenir aux besoins de leur famille, au même titre que les hommes. Elles fabriquent des vêtements à exporter. « Nous exportons mensuellement quatre cent mille pièces de vêtements, en Afrique du Sud. Si tout va bien, nous envisageons

d’étendre notre société et de faire des recrutements, car les produits malgaches sont appréciés. Nous visons d’autres pays de destination de nos produits, comme les États-Unis grâce aux marchés de l’AGOA », affirme Anjaramalala Andrianasolo, responsable des ressources humaines d’une de société de zone franche.

M. R.