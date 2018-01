Les habitants de la commune rurale d’Ankadikely-Ilafy en ont ras-le-bol. Ils se plaignent des ordures qui s’entassent dans les bacs à ordures de leurs quartiers, depuis un certain temps. « Notre quartier est très pollué. Beaucoup d’entre nous souffrent de problème respiratoire à cause de ces ordures. Cela fait un mois qu’aucun camion n’est venu les ramasser », crient les habitants d’Ambohitrarahaba. Presque tous les bacs à ordures de cette commune débordent. C’est le cas à Ambohitrarahaba et à Andafiavaratra, par exemple.

Le maire de la Commune, Georges Andriamanganoro, nie ces accusations des contribuables. «Ce n’est quand même pas vrai. Nos camions font un tour chaque jour pour la collecte des ordures », réplique-t-il. Il évoque, toutefois, un problème de transport. « Nous ne disposons que de deux camions. En plus, notre site de décharges se trouve à 30 kilomètres. C’est pourquoi, le ramassage des ordures est un peu compliqué. Nous avons déjà envisagé d’acheter deux nouveaux camions pour résoudre ce problème», explique-t-il.

Ce ramassage irrégulier des ordures serait un problème récurrent dans cette commune. En octobre 2015, les habitants ont déjà signalé ce problème d’assainissement. La collecte n’a été faite qu’une fois par jour. Le 11 janvier, ils ont fait une pétition, signée par une cinquantaine de ménages, pour réclamer une solution pérenne.

M. R.