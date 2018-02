Meurtre. L’information a été confirmée, hier par la gendarmerie saisie de l’enquête. L’adjoint au maire de la commune rurale d’Antane­tibe-Anativolo, dans le district d’Anjozorobe, a été froidement tué par des bandits dont le nombre n’est pas déterminé, dimanche aux environs de 22 heures. D’après les circonstances précisées par un gendarme du poste avancé d’Antanetibe, la victime allait jeter un œil sur sa bouverie, à 100 mètres de sa maison, lorsqu’une bande l’a attrapé et planté un canif dans son cœur. Il a encore tenté de se sauver, mais n’a pas survécu à ses blessures. Il était déjà à terre lorsque ses voisins et sa famille sont intervenus. Les malfaiteurs ont pris la poudre d’escampette et n’ont pu rien emporter, selon les informations recueillies à l’issue d’un appel à témoins.

Les gendarmes se sont activés, en arrivant sur les lieux, à chercher les tueurs. Un large ratissage a été immédiatement engagé, mais s’est avéré pendant cette nuit-là infructueux.

Le mobile du crime est indéterminé. Par ailleurs, une investigation a été menée. À ce jour, aucune arrestation n’a été réalisée.

H.L.