Les trafiquants comptaient faire passer leur « marchandise » à travers les mailles du filet tendu par la gendarmerie. Mais cette dernière était bien renseignée.

Onze sacs de cannabis, du « rongony », ont été découverts dans un camion transportant du ciment, mercredi dans la matinée. Ce trafic de produit stupéfiant a été mis au jour lors d’un contrôle effectué à Anjomakely, sur la Route nationale 7, par des éléments de la brigade de la gendarmerie d’Andoha­ranofotsy. Des informations obtenues par les forces de l’ordre ont permis de cibler le camion, de le fouiller pour trouver les 200 kg de « marchandise » prohibée cachée parmi les sacs de ciment.

Une dame, âgée d’une quarantaine d’années, ainsi que le chauffeur et son assistant ont été arrêtés. La femme qui a convoyé les sacs de cannabis serait aussi leur propriétaire. En fait, le cannabis provenait d’Ibity Ihosy. Il a été d’abord transporté par taxi-brousse puis transbordé dans le camion, une fois arrivé à Antsirabe.

Vigilance

« À sa manière de s’exprimer, nous subodorons que la dame est originaire de la région sud de l’Île. En fait, elle n’a pu fournir aucune pièce d’identité permettant de l’identifier. Le chauffeur et l’aide-chauffeur ont présenté des pièces réglementaires dont les papiers concernant la cargaison de ciment », a expliqué le gendarme principal hors classe Jean-Arsène Dolly Rasolo, chef de la brigade d’Andoha­ranofotsy.

Les présumés trafiquants de cannabis ont été présentés, hier, devant le juge d’instruction du Tribunal d’Anosy. Après leur comparution, ils sont détenus provisoirement à la maison centrale d’Antanimora. Les onze sacs de chanvre indien se trouvent encore à la brigade de la gendarmerie d’Andoha­ranofotsy en attendant leur incinération prochaine.

Dans le domaine de la sécurité, le colonel Zafisam­batra Ravoavy, commandant de la Circonscription inter régionale de la gendarmerie d’Analamanga, a tenu à donner quelques précisions, face aux rumeurs véhiculées un peu partout.

« Certaines personnes seraient tentées de profiter du fait que beaucoup d’éléments de la gendarmerie sont impliqués directement dans la sécurisation du Sommet de la Francophonie. Or, la protection des personnes et des biens ainsi que la surveillance sont, en fait, renforcées. Autrement dit, nous sommes très vigilants », a averti le colonel.

Nantenaina Njanahary