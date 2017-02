Battu à la tête et tailladé à l’arme blanche au visage, un jeune homme âgé d’environ 25 ans a été retrouvé mort à Anjomakely Bongatsara, dans la matinée d’hier. Le corps maculé de sang du défunt gisait près d’une voie ferrée, lorsque des enfants en route pour l’école ont fait la découverte macabre. De source hospitalière, la mort de la victime remonte à la nuit, vu l’état du corps. En revanche, la gendarmerie nationale privilégie la thèse d’un meurtre.

Le défunt portait sur lui tous ses vêtements, lorsqu’il a été retrouvé mort. En outre, il n’avait plus ses chaussures.

Sitôt alertée, la gendarmerie a dépêché des éléments sur les lieux. Une enquête de voisinage a été effectuée, mais les personnes des environs affirment ne pas reconnaître la victime. Du coup, il est impossible de contacter sa famille, d’autant plus qu’aucune pièce d’identité n’a été retrouvée.

Les circonstances du meurtre sont encore des plus floues. L’endroit où gisait le corps étant situé aux abords des rizières, à l’écart des habitations, les riverains n’ont rien remarqué.

Les gendarmes venus faire le constat ont passé au peigne fin les environs, à la recherche d’indices, mais en vain.

