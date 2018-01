Trois maisons risquent de s’effondrer dans le fokontany d’Anjanahary II O, d’après Emile Andrianasolo, chef fokontany d’Anjanahary. L’immeuble qui s’inclinait depuis 30 décembre est en cours de démolition actuellement afin de ne pas créer des dégâts sur les maisons environnantes. Les sapeurs-pompiers travaillent sur place actuellement.

Suite à ce cas, les responsables du fokontany sont descendus dans chaque secteur afin de repérer les maisons qui présentent de grandes fissures. « Les gens ont besoin d’être alertés à temps pour éviter les mauvaises surprises. Pourtant lorsque les propriétaires sont avertis, ils comptent seulement réparer au cas où il n’y aurait que des fissures », explique le chef fokontany.

L’année dernière, deux maisons se sont écroulées dans ce quartier. Mises à part les fissures, les piliers de maisons ne supportent plus les fondations. «La plupart des démunis habitent dans des maisons en bois. Nous avons vu qu’une d’entre elles s’incline déjà or chacune de ces maisons abrite plus de six personnes en moyenne », ajoute t-il.

La quantité de pluie augmente au passage d’un cyclone. Il ne s’agit plus seulement de suivre de près les maisons, qui risquent de s’effondrer, mais également les clôtures, les arbres et la montée des eaux dans les bas quartiers.

Mamisoa Antonia