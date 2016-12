Mitaraina ireo mpivarotra eny an-tsena fa mirona any amin’ny vita sinoa avokoa ny ankamaroan’ny malagasy amin’izao fety izao. Hita izany eo amin’ny resaka kilalao, na ny hazo noely sy ny kojakoja ampiarahina aminy ary indrindra eo amin’ny fitafiana.

Anisan’ny iharan’izany ireo mpivarotra fitafiana zaitra an-tsena. Ho azy ireo,dia tsy mbola mandeha mihitsy ny tsena

amin’izao. «Tsy mbola mandeha ny tsena amin’izao fotoana izao, fa telo na efatra andro mialoha ny Krismasy mihitsy vao misy tsena, ary matetika ny akanjon’ankizy no tena mandeha,» hoy ramose Jeannot mpivarotra zaitra an-tsena eny Andravoahangy. Manodidina ny 7 000 ariary hatramin’ny 20 000 ariary ny vidin’ny akanjon’ankizivavy ary 7 000 ariary hatramin’ny 14 000 ariary ny fitafiana ho an’ny ankizilahy.

«Lasa any amin’ny vita sinoa ny ankabeazan’ny olona no mividy, ny sasany mandeha eny amin’ny friperia, satria tsy ny olona rehetra no mahatakatra izany» hoy hatrany ireo mpivarotra. Miankina amin’ny enti-manan’ny tsirairay ny mahatsara ny tsena.

Fenohasina Raharimalala