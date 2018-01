Toujours aussi appréciée pour moult qualités renforcées par ses remarquables prestations, Stéphanie confirme sa suprématie. Ses fans n’en sont que comblés.

Une fin d’année impatiemment attendue ! Eh oui, bon nombre de fêtards et de fidèles noctambules, abonnés du meilleur coin le plus branché de la capitale, n’ont voulu sans aucun commentaire, rater leur dernier rendez-vous avec leur idole préférée. De son côté, Stéphanie, en super forme et formidablement décontractée, éclatante, éblouissante et épanouie, à travers sa tenue sexy et attrayante qui n’est passée pas inaperçue, ainsi que son look à la fois excitant et envoûtant, a su partager sa magnifique prestation, fortement appréciée par l’assistance en extase et en délire, durant toute la soirée. L’Hôtel Le Glacier, rempli et envahi par une marée humaine en quête de divertissement particulier et d’évasion totale, a vécu une chaude ambiance, loin d’être oubliée. Dans l’ensemble, cette dernière a été comblée et ravie en revivant les meilleurs tubes de la chanteuse, bien entourée de son dynamique effectif.

Les fêtards venus nombreux, ont été loin d’ếtre lassés. Au contraire, ils se sont éclatés au maximum.

Réussite permanente

Aucun obstacle, aucune obstruction devant leur présence marquée particulièrement par une forte soif de liberté et d’éclatement. Bien concentrée et sachant prouver sa meilleure compétence et sa remarquable performance, Stéphanie au summum de son talent, et bien à l’aise à la tête de son orchestre qu’elle parvient à bien maîtriser, est loin d’épuiser ses cartouches. Au contraire, dans la soirée du 30 décembre, elle a fait mouche en partageant avec précision et passion son niveau et sa qualité d’ambianceuse dont elle garde discrètement le grand secret. Avec Stéphanie sur scène, l’opération de séduction continue et elle est loin d’être stoppée. À preuve, son titre de « Meilleure Voix de l’océan Indien », vient d’être confirmé. Pour certains, elle reste la meilleure et pour d’autres, elle ne peut pas être battue. Ceux qui ont assisté à sa prestation du 30 décembre au Glacier à Analakely, ont été subjugués et satisfaits. Pour eux, l’enthousiasme et l’enivrement ont été à leur comble.

Jean Paul Lucien