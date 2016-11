L’ancien président de la Transition Andry Rajoelina a reçu en « visite de courtoisie » l’ambas­sa­deure de France. La conjoncture politique était au menu, selon les explications.

De courtoisie. Telle est, en résumé, l’explication reçue sur le motif de la rencontre entre Andry Rajoelina, ancien président de la Transition, et Véronique Vouland, ambassadeure de France. Un tête-à-tête qui s’est tenu, mardi, en fin d’après midi, au domicile de l’ancien Chef d’État, à Amba­tobe. Ce dernier ayant été de retour au pays, samedi dernier.

De mémoire, quelques observateurs avancent qu’il s’agirait de la première entrevue entre les deux personnalités. La diplomate française ayant été nommée plusieurs mois après que l’ancien locataire du palais d’État d’Ambohitsorohitra ait quitté le pouvoir et se soit installé en France, justement. La certitude n’est, cependant, pas de mise. Quoi qu’il en soit, des sources diplomatiques s’accordent à dire que « cette visite entre dans le cadre de ses activités, en tant qu’ambassadeure ».

L’une de ces sources explique qu’« il s’agit de rencontrer toutes les parties prenantes de la vie politique afin d’avoir une bonne perception de la situation, plaider en faveur de l’apaisement et d’évaluer la conjoncture en vue des élections de 2018, afin de voir quels appuis seront nécessaires pour que les scrutins se tiennent dans les meilleures conditions ». À elle d’ajouter que « l’ancien président de la Transition n’est pas la première et ne sera pas la dernière personnalité politique qu’a rencontré et que rencontrera l’ambassadeure

de France », en soulevant l’exemple de sa visite à Marc Ravalo­manana, ancien Chef d’État, à Faravohitra, il y a quelques mois.

Pour répliquer aux critiques contre le résident d’Ambatobe, une page dénommée « Andry Rajoelina Mpanavotra firenena », défend également dans une publication dans le groupe « Ndao handalina politika avo lenta », hier, que « les affaires nationales et la perspective des élections de 2018 ont été discutées avec l’ambassadeure de France ». Certes, mais le contexte du moment intrigue sur cette « visite de courtoisie », peu après le retour au pays de l’ancien chef de la Transition.

Destabilisation

Une des sources diplomatiques contactées n’écarte pas l’éventualité que le sommet de la Francophonie puisse figurer parmi les sujets de discussions entre les deux personnalités, à Ambatobe. L’aile dure de l’opposition, depuis plusieurs mois, tire à boulets rouges contre l’organisation du sommet d’Anta­nanarivo. L’adminis­tration Rajaonarimampianina et ses partisans ont tendance à mettre sur le dos de ces derniers attentats, insécurité et mouvements sociaux. Des faits résumés par les tenants du pouvoir d’actes de déstabilisation.

Par coïncidence, acte prémédité ou coup monté, une déflagration s’est produite sur le chantier d’un hôtel appartenant à un membre de l’équipe de la présidence de la République, à Ivato, dans la soirée de mardi. Un fait intervenu quelques jours après le retour au pays de l’ancien locataire d’Ambohi­tsorohitra. Sur les réseaux sociaux, les administrateurs des comptes « fake » défendant le pouvoir se sont empressés de pointer du doigt la responsabilité de l’ancien chef de la Transition.

À quelques semaines du sommet, le tête-à-tête de mardi pourrait alors avoir été l’occasion pour l’ambassadeure Vouland d’avoir l’avis de celui qui est considéré comme l’un des principaux adversaires politiques du président de la Répu­blique, sur la grande messe francophone.

Une manière de se rassurer sur l’ambiance politico-sociale dans laquelle baignera les cinq journées de la francophonie du 22 au 27 novembre prochain. D’autant plus qu’aux dernières nouvelles, François Hollande, président de la République française, sera de la partie. La rencontre entre les deux personnalités, à Ambatobe, intervient justement quelques jours avant l’arrivée des précurseurs de la délégation française qui participera au sommet d’Antananarivo.

Des devanciers qui, sauf changement, débarqueront dans la Grande île la semaine prochaine. Le volet organisationnel, protocolaire, logistique et surtout sécuritaire, entre autres, seront scrutés à la loupe.

Garry Fabrice Ranaivoson