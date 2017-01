Grâce à la bonne pluviométrie, la période de soudure de 2017 s’annonce plus viable pour les habitants de la région d’Androy.

Les habitants de la région d’Androy sont aux anges. À l’instant où nous nous acheminons vers le milieu de la période de soudure, celle où la population souffre le plus, les produits agricoles abondent sur les marchés du Deep South. « Les produits tels les melons, les pastèques, les patates douces, abondent. Par rapport aux années précédentes, la période de soudure sera moins rude cette année, grâce aux précipitations successives, depuis novembre », souligne le chef de région d’Androy, le lieutenant-colonel Michaël Randrianirina, joint au téléphone, hier.

Même les zones cristallines comme Tsihombe, ont bénéficié d’une bonne pluviométrie dans cette région. C’est une aubaine pour ses habitants. Depuis plus de 3 ans, ils étaient habitués à survivre avec des fruits de cactus, voire même de ses feuilles, à cause de la sécheresse qui sévit sur cette partie de Madagascar. La situation commence à s’améliorer. Un anthropologue et natif d’Androy a déjà évoqué ce fait, en août.

Toutefois, l’ambassadeur américain, Robert Yamate a encore souligné l’existence de 250 000 personnes qui ont du mal à trouver leur pain quotidien et plus d’un million de personnes en situation de précarité, malgré ces pluies successives. C’était au palais d’État à Mahazoarivo, hier, dans le cadre de la déclaration de l’ambassadeur américain, sur le financement de

2,7 mil­lions de dollars d’aide supplémentaire de la part du gouvernement américain, pour faire face aux impacts de la sécheresse dans le Sud.

Des infrastructures en vueLe gouvernement malgache est invité à lancer un appel pour une déclaration formelle d’urgence. Olivier Mahafaly Solonandrasana, le chef du gouvernement, annonce que cette déclaration d’urgence sera renforcée cette année, pour bénéficier de l’appui de nos partenaires. « Ce n’est pas que le gouvernement malga­che faille à ses responsabilités, mais dans une situation de crise, il y a toujours une collaboration avec les pays étrangers », précise-t-il.

Selon Robert Yamate, ce financement qui sera octroyé au Programme alimentaire mondial (PAM), va permettre de nourrir 260 000 personnes par jour.Le lieute­nant- colonel Michaël Randrianirina reconnaît que la population d’Androy a encore besoin de ces appuis nutritionnels. Toutefois, il indique que « Ces actions d’urgence ne devraient pas trop durer. Autrement, elles ne seront plus des actions d’urgence ». Selon ce chef de région, pour lutter contre l’insécurité alimentaire, la réhabilitation des infrastructures routières devraient figurer parmi les priorités des actions à entreprendre. « Cela favorisera les échanges de marchandises entre les régions d’Androy, d’Anosy et d’Atsimo Andre­fana », dit-il. Il prône également l’irrigation des champs de cultures. « S’il y a assez d’eau pour irriguer nos champs, ce problème devrait être résolu », explique-t-il.

L’ambassadeur américain a discuté avec le chef du gouvernement, hier, des projets de réalisation d’infrastructures pérennes dont des infrastructures routières, agricoles, d’adduction d’eau.

Miangaly Ralitera