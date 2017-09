Le bureau d’administration du centre les Orchidées Blanches à Androhibe fait peau neuve grâce à l’appui de la Principauté de Monaco. Ce bâtiment a été inauguré, hier à Androhibe. « Ce bâtiment date de cent ans, nous avons choisi entre le démolir ou le rénover. Afin de ne pas perdre son authenticité et en signe de respect à la famille de Jean Charles Rasoanaivo qui a offert ce bâtiment pour les Orchidées Blanches, on a opté pour la rénovation. Il s’agit également de respecter les personnes en situation d’handicap. Ils ont leur dignité et le droit de vivre dans une maison en bon état », affirme Bakoly Rafaralalao Andria­narivony, coordinatrice au niveau du centre les Orchidées

Blanches.

Réfection totale

La véranda a été faite en béton. Les portes et les fenêtres ont été remplacées par des ouvrages métalliques. Le bâtiment a été également repeint. Toute l’administra-tion de ce centre est basée dans ce bâtiment. Il y a aussi une salle d’activité informatique, un atelier de poterie et le logement de fonction de la coordinatrice. Actuellement, le centre s’occupe de cent vingt personnes en situation d’handicap suivant des pro­grammes de rééducation afin de ne pas devenir un fardeau pour leur famille ainsi que pour la société.

Mamisoa Antonia