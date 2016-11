Andritoavina Ratsimandresy a remporté le Swan Tennis Open, samedi à l’île Maurice. En demi-finales, il a réussi l’exploit de sortir Jacob Rasolondrazana.

Qu’est ce que ça fait d’avoir remporté le Swan Tennis Open dès votre première participation ?

Effectivement, c’est la première fois que je disputais ce tournoi à l’île Maurice. C’était vraiment spécial de s’imposer dès ma première apparition là-bas. Au début, quand j’ai su que je pourrais croiser Jacob (Rasolon­drazana) en demi-finales, je m’étais dit que ce serait difficile, que j’allais faire de mon mieux et que j’essaierais de prendre du plaisir quoi qu’il arrive. Mais au final, j’ai réussi à le battre et j’ai aussi gagné en finale. Mon dernier titre international remonte à 2015, c’était à La Réunion.

Justement, cette victoire a impressionné tout un chacun. Qu’est-ce que vous avez ressenti après l’avoir éliminé ?

C’est un véritable exploit. Jacob reste une référence dans l’univers du tennis malgache. C’est un joueur bien mieux classé que moi, qui joue depuis longtemps et que j’admire. Franchement, je dois avouer que je ne m’y attendais pas du tout. Au début, je ne savais pas comment retourner son service. Mais au fur et à mesure que le match avançait, j’ai réussi de meilleures relances. Et aussi, ma mise en jeu s’est améliorée.

À ce propos, dans quel domaine ton jeu a évolué ces dernières années ?

Je pense que mon service va de mieux en mieux. Il est plus puissant et surtout plus constant. C’est ce qui m’a permis de faire la différence durant ce tournoi notamment. Et aussi, mes déplacements sont plus fluides durant les échanges.

L’année 2017 arrive dans un mois et demi. Quels sont vos projets à venir ?

J’ai dix-sept ans actuellement. L’année prochaine, je dois passer mon Bacc. Et donc, il faut que je me concentre un peu plus sur mes études. Cela veut dire moins de tennis. Mais ça ne signifie pas que je vais arrêter le tennis non plus. Loin de là. Je vais reprendre une fois que j’aurais mon Bacc en poche.

Propos recueillis par Haja Lucas Rakotondrazaka