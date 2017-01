« Une mise en danger du pays ». C’est le constat fait par Sylvain Rabetsaroana, président du mouvement d’opposition « Mitsangana ry Malagasy » (MRM), quant aux orientations politiques et diplomatiques décidées par le pouvoir ces derniers temps.

Devant la presse, hier, à Andrefan’Ambohijanahary, l’homme politique a fait part de son inquiétude, notamment, quant aux partenariats internationaux de la Grande île. « Visiblement, nous ne sommes pas très regardants quant au choix de nos partenaires internationaux. Madagascar s’éloigne-t-il de ses partenaires et bailleurs traditionnels », déclare-t-il. Le pouvoir, depuis la prise de fonction de Hery Rajaonari­mampianina, président de la République, défend, toutefois, une diplomatie tous azimuts.

Mauvaise gouvernance

Le chef de file du MRM soutient, pourtant, que « comme la corruption et l’impunité règnent, Madagascar est devenu une proie facile des grands prédateurs de ce monde car, ils pensent que le pays est achetable. Ces gens ne viennent pas pour le bien du pays, mais pour leurs intérêts ». Sylvain Rabetsaroana qui déplore que « corruption et impunité sont les principaux freins au décollage du pays ». Des fléaux qui favoriseraient malheureusement « la braderie des richesses naturelles du pays ».

Abordant la conférence des bailleurs et des investisseurs, le président du « Mitsangana ry Malagasy », déplore que « l’on ait encore recours à des investisseurs qui ont déjà profité de ce pays et qui veulent, encore, avoir plus de mainmise sur notre économie. C’est le cas, par exemple, dans la solution aux problèmes de la Jirama ». Pour l’homme politique, les choix faits ces derniers temps « montrent un manque de discernement, une confusion des priorités. En somme, une mauvaise gouvernance ».

G.F.R.