Les revendicateurs de la démission du Président changent de stratégie et tentent une approche par « fokontany ». L’objectif étant de se prévaloir d’une adhésion populaire pour faire plier le pouvoir.

Réorienta­tion. Les entités anti-pouvoir regroupées sous la bannière du Rassem­blement des citoyens pour la refondation nationale (RCRN), ou dans sa version malgache « Malagasy mivondrona ho an’ny fanorenana » (MMF), changent de démarche et optent pour des actions de proximité. L’objectif étant d’obtenir une adhésion populaire.

Pour Antananarivo et ses environs, ce changement de stratégie a été décidé lors d’une réunion des leaders du MMF avec des militants présentés comme « les représentants des six arrondissements de la capitale et des districts d’Atsimondrano et Avaradrano », samedi, à Andrefan’Ambohi­janahary. Si l’on en croit le déroulement des échanges, le MMF, pour un temps, devrait lever le pied sur les appels à la tenue d’une manifestation publique, ou encore, les meetings.

Jusqu’à nouvel ordre, des commissions mises en place samedi, battront le pavé afin de prêcher la litanie anti-pouvoir du MMF et séduire, par « fokontany », les habitants de la capitale et ses environs. Des plaidoiries qui consistent à marteler les défaillances, de l’administra­tion Rajaonarimampianina, dans sa mission de développement, comme en matière d’énergie, de sécurité, ou encore, la corruption et la tendance autoritaire du pouvoir dans ses actions et réactions face aux contestations « de ses décisions unilatérales ».

Selon Holijaona Raboana­rijaona, une des figures du RCRN, « tous les arrondissements de la capitale sont représentés ici. Nous avons écouté les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien, car les dirigeants ne le font pas. (…) Le développement commence à la base et dorénavant, des branches du MMF seront créées au niveau local pour discuter de la suite des actions ».

Explications

Certaines indiscrétions reconnaissent, toutefois, que ce changement de tactique est, surtout, motivé par le constat des meneurs du mouvement que leur appel à une manifestation populaire, ou une quelconque initiative requérant un élan populaire, n’attire pas la foule. Et les descentes sur terrain pour séduire le plus de monde possible est, également, engagé dans les régions, dès samedi dernier, avec comme première destination, Mahajanga.

En première ligne de cette première descente se trouvent, entre autres, les dirigeants du mouvement Dinika ho an’ny Fanavotam-pirenena (Dialogue pour le salut de la Nation), conduits par le syndicaliste Maharavo Tolo­janahary et les militants du Mouvement pour la liberté d’expression (MLE), qui avaient également été sur place pour poursuivre, aux côtés des actions de sensibilisation en faveur du Rassemblement des citoyens, leurs activités de collecte de signatures.

Le discours de Maharavo Ratolojanahary donne une explication de la stratégie décidée par les meneurs du mouvement. « Premiè­rement, il nous a fallu nous rassembler. Chaque entité contestant le pouvoir a pris conscience que rassembler les forces était une nécessité absolue. (…) Ensuite, il nous faut expliquer à la population nos intentions, nos motivations, quel changement nous comptons mettre en place », a-t-il soutenu. « Les gens ne nous suivent pas parce qu’ils ne comprennent probablement pas nos motivations et ne savent pas ce qui se passera après. Ils ne souhaitent, visiblement, plus prendre part aveuglément à des initiatives pour défaire le pouvoir », poursuit-il.

En attendant de conquérir l’adhésion populaire, le MMF ratisse large et « prête main-forte », à toute action allant contre une décision ou mesure étatique. L’appui de quelques leaders du Rassem­blement pour la refondation à la pétition du MLE, pour s’opposer à l’application du code de la communication, entre dans la ligne de cette stratégie.

Garry Fabrice Ranaivoson