Un trio criminel a frappé et tué à Andranoro Antehiroka, avant-hier en début de soirée. Frappé d’une balle en plein dos, un chef de famille de quarante-neuf ans n’a pas survécu. De source hospitalière, le projectile a touché son cœur, après avoir traversé, de part en part, d’autres organes. Touché au niveau du bras et de la hanche, de source auprès de la gendarmerie, un jeune homme de dix-huit ans qui a essayé de tenir tête aux bandits, se trouve pour sa part, dans un état préoccupant. Ces scènes de film sont survenues lors d’un braquage d’épicerie. Vers 18h30, la bande s’est abattue sur un commerce, sis dans un coin de la rue, pour se déchaîner sur une femme qui tenait la caisse.

Munis de sabre et de marteau, deux des assaillants ont fait irruption dans l’épicerie, pendant que leur comparse faisait le guet à l’extérieur, arme de poing à la main. Pendant que les malfaiteurs dérobaient la recette, l’adolescent blessé, qui n’est autre qu’un proche de l’épicière attaquée, s’est jeté sur les deux bandits munis de marteau et d’arme blanche.

Seth Anriamarohasina