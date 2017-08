Les habitants d’Ambohidahy et Andranonahoatra sont excédés par les coupures de courant. Samedi soir, ils sont descendus dans la rue pour le faire savoir.

Les habitants d’Andra­nonahoatra et d’Ambo­hidahy ont haussé le ton, samedi soir, à cause d’une longue coupure d’électricité. « Nous en avons assez des coupures de courant. La Jirama est vraiment inutile des fois », se plaint Hajatiana Navalona , un habitant d’Am­bo­hidahy et participant à la grève. Vers 18h, un groupe de personnes provenant du fokontany d’Ambohidahy a fait retentir des coups de sifflets et sont montés sur la route principale. Puis d’au­tres personnes ont rejoint ce groupe d’après Justine Razafinirina, une habitante d’Ambohidahy. Une foule s’est dressée devant la route et l’a bloquée avec des grosses pierres tout en allumant un pneu. « Dès que les voitures ont aperçu la foule massée devant la route, ils ont pris d’autres voies, d’autres ont fait demi-tour. Certaines voitures ont quand même pu passer sans problème », affirme Justine Razafinirina. D’autres personnes qui ne sont pas montées jusqu’à la route principale sont sorties de leur maison en se demandant s’il y a une coupure de courant. « Je ne savais pas qu’il y avait une grève, hier. Avec les voisins, nous sommes sortis de notre maison et nous nous demandions s’il y a eu une coupure

d’électricité », raconte Rija Razafi­mahatratra, un habitant d’Andranonahoatra.

Coupure répétée

Ce n’est pas la première fois que ce type de désagrément se produit dans ces fokontany d’après Radany, habitant d’Ambohidahy.

« Au mois de mai ou mars, le délestage arrivait tous les jours puis actuellement, il a diminué. Mais ces cinq derniers jours, les coupures de courant ont persisté. Hier, le courant a été coupé à 9h du matin et est revenu à 15h. Puis une autre coupure a commencé à 18h,

ce qui a rendu furieux les habitants des deux fokontany concernées car la partie Dalle Itaosy n’a pas été touchée. L’électricité n’est revenue qu’à 20h30 », explique t-il. Les gens n’ont pas voulu se retirer de la route jusqu’à ce que électricité ait de nouveau fonctionné. Quelques gendarmes sont venus après la grève selon les témoins oculaires.

Mamisoa Antonia