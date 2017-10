Les installations de Tiko à Andranomanelatra, ont été scellées. Elle est donc la première victime de l’assainissement industriel prôné par le ministère.

Le gouvernement joint l’acte à la parole. Une semaine après la déclaration de Armand Tazafy, ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé, d’assainir le milieu industriel, les installations de Tiko à Andrano­manelatra exploitées par la société AAA ont été scellées, hier, en début de soirée par les autorités de la région de Vakinankaratra. D’après le préfet de région, il s’agit de l’exécution d’un arrêté interministériel signé par deux membres du gouvernement le 4 octobre.

« Selon cet arrêté, la société n’est pas conforme à la législation en vigueur », a déclaré Voahangiharimino Andrian­tomponera. La société AAA n’aurait pas en sa possession un permis environnemental et un certificat de consommabilité.

« Nous avons déjà déposé des dossiers pour régularisation, il y a trois mois. Nous avons en notre possession un accusé du ministère. Les dossiers restent sans suite. Maintenant, c’est la suspension de l’exploitation et le scellage de l’usine qu’on obtient en retour », réagit Maître Norosoa Raharimalala, l’avocat de la société AAA.

Tension ?

Devant cette décision gouvernementale, les employés, soutenus par la population d’Andranoma­nelatra, ont tenté tant bien que mal de s’opposer à la fermeture de ces usines produisant les produits Tiko. Le site était ainsi le théâtre d’une surchauffe, hier, en fin d’après midi. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour disperser à coups de grenades lacrymogènes ces « manifestants ».

Vers 18 Heures, les autorités de la région, accompagnées par les forces de l’ordre et d’un huissier de justice, étaient venues sur le site d’Andranomanelatra. Les employés de la société AAA et la population environnante les attendaient déjà sur le lieu. « Nous sommes tous des natifs de cette région. Il faut laisser de côté les intérêts politiques et voir en face les intérêts de la population, Madame le Préfet », intervient le député élu à Antsirabe I, Michel Jean François.

L’électricité a été coupée sur le site et dans tous les quartiers d’Andranomane­latra pour ne revenir qu’après le scellage du lieu.

Les employés ont compliqué les tâches de ces autorités en bloquant l’accès. Les forces de l’ordre ont lancé le premier jet de grenade lacrymogène suivis d’autres pour disperser les employés de la société AAA.

À Madagascar, une bonne partie des industries du pays ne sont pas en règle vis-à-vis de la législation environnementale. « 60% d’entre elles ne disposent pas de permis environnemental », a fait savoir Jean Chrysostome Rakotoary, directeur général de l’Office national de l’environnement (ONE), l’organe en charge de la délivrance de ce document. Connaitront-elles le même sort que les installations de Tiko ?

Lova Rafidiarisoa et Angola Ny Avo