La nouvelle gare routière à Andohatapenaka sera fonctionnelle au début de l’année 2018

Fini les calvaires de l’insalubrité et de l’inconfort des gares routières à Antananarivo. Une infrastructure de transport de dernier cri est érigée à Andohatapenaka. Appelée « Gare routière Maki », elle devrait être fonctionnelle en fin janvier ou au début du mois de février 2018, selon quelques sources.

Le ministre des Transports et de la météorologie, Ralava Beboarimisa s’est abstenu de préciser ce détail. « Nous procédons progressivement au déménagement des transporteurs», a-t-il expliqué, hier, lors de la cérémonie d’inauguration du bâtiment.

Cette nouvelle gare routière est, jusqu’ici, la plus grande à Madagascar. Elle a une salle d’attente pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes, trente-deux quais d’embarquement et de débarquement, quatre-vingt bureaux pour les coopératives, un parking pouvant accueillir plus de quatre-cents taxis-brousse, dix bureaux administratifs, un bâtiment principal intégrant des guichets de vente et un espace extérieur de desserte rapide. Elle donne la priorité au confort des voyageurs.

«On va avoir une zone de restauration et une zone sanitaire réservées aux voyageurs », indique Biova Agbokou, directrice générale de Total Madagascar. Elle a souligné que Total Madagascar était fier d’offrir cette réalisation à la population. « C’est notre contribution à l’amélioration de la qualité du transport à Madagascar », lance-t-elle.

Extension de ponts

Cette nouvelle infrastructure reliera Antananarivo au Nord, à l’Ouest et au Moyen-Ouest. Les coopératives desservant les routes nationales 1, 4 et 6 opérant à Fasan’ny Karàna, à Anosizato et à Ambodivona seront ainsi à déplacer à Andohatapenaka. Celles reliant les RN 2 et 7 avec la capitale déménageront à Ambohi-manambola, lorsque les travaux de construction de la gare routière se situant sur le boulevard de Tokyo seront achevés. « Cent quatre-vingt à deux cents véhicules par jour quitteront cette gare routière », explique Fredinard Rakoton-drafara, président de l’association des Transporteurs de Madagascar (Astram) qui promet, au nom de son association, de prendre soin de cette infrastructure pour garder son état initial.

Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, qui a honoré de sa présence l’inauguration de cette nouvelle gare routière, a promis l’extension des ponts d’« Itaosy et d’Ampitatafika » pour débloquer la circulation dans ces zones.

Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé pour la gestion de cette gare routière, selon Ralava Beboarimisa, ministre des Transports. « L’objectif de ce partenariat privé-public, c’est que nous supportons une partie des frais, ce qui permet une utilisation de la gare au coût minimum avec peu d’impact pour les transporteurs », conclut Biova Agbokou.

Miangaly Ralitera