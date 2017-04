La gare routière d’Andohatapenaka sera fonctionnelle avant la fin de l’année. Les transporteurs critiquent sa capacité d’accueil.

Enfin. Les travaux de construction de la nouvelle gare routière à Andohatapenaka, desservant Antananarivo, le Nord et l’Ouest de la Grande île, commencent. La pose de la première pierre a eu lieu, hier. Ce nouveau parc de stationnement sera à l’étroit, malgré sa superficie de près de 4 Ha. Le directeur général des Projets présidentiels et infrastructures, du ministère d’État en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du terri­toire et de l’équipement (M2PATE), Mbolatiana Lalao Rajaonarivo, indique qu’une soixantaine de coopératives seront installées dans cette nouvelle infrastructure et ses parkings de débarquement et d’embarquement pourront accueillir une centaine de véhicules, à part la vingtaine de places pour les visiteurs. Les transporteurs sont inquiets. Cette capacité d’accueil ne répond pas à leurs besoins, compte tenu du nombre des coopératives de la zone nationale et régionale, pour l’axe Ouest et Nord, que cette gare routière accueillera. « Environ 75 coopératives devront être placées dans cette gare routière. Ces coopératives regroupent au moins 250 véhicules. Et on enregistre à peu près 120 départs par jour, au parc de la zone nationale, sans compter celui de la régionale », souligne Fredinard Rakoton­drafara, président de l’Asso­ciation des Transporteurs de Mada­gascar (ASTRAM).

Débordement

Les transporteurs s’inquiètent pour l’emplacement des véhicules qui n’entreront pas dans ce parc de stationnement. Une source au sein du ministère du Transport et de la météorologie (MTM) a soulevé, par ailleurs, que les coopératives privées à Ambodivona resteront à leur place actuelle, ce qui laissera plus d’espace.

Mbolatiana Lalao Rajao­narivo explique, également, qu’il y a eu une concertation des responsables du MTM, avant la délimitation de cette capacité d’accueil. Les transporteurs, de leur côté, martèlent qu’ils n’ont jamais été consultés. « Nous sommes les seuls à savoir ce qui nous convient », renchérit Fredinard Rakoton­drafara. Mais le ministre Narison Rafidimanana du M2PATE affirme qu’il y a eu consultation des transporteurs, qui ont été représentés par la Confédération nationale du transport (CNT), lors de la cérémonie de pose de première pierre. Le président de l’ASTRAM soutient que la CNT ne les représente pas.

Neuf mois de travaux

Les travaux de construction de ce projet présidentiel dureront neuf mois et devront être achevés avant la fin de l’année. Ils consistent à la mise en place d’un parking pour les visiteurs, de parkings de débarquement et d’embarquement pour les véhicules des coopératives, mais aussi, des sièges, des kiosques et un bâtiment principal de billetterie. Il y aura également une station-service, une borne de recharge pour les véhicules électriques. Le coût des travaux est à hauteur de 6 milliards d’ariary. Cette nouvelle infrastructure verra le jour grâce au partenariat public-privé avec l’entreprise pétrolière Total. Cette gare routière reliera Antananarivo avec les villes sur les Routes nationales 1, 4 et 6. Une partie des transporteurs du stationnement d’Ambodivona et de Fasan’ny Karàna y déménageront un mois et demi avant la fin des travaux.

Miangaly Ralitera