Avec des bandits obstinés, les vols d’équipements de voitures enregistrés depuis ce mois dans les environs d’Andoharano­fotsy, sont en hausse selon la gendarmerie locale. Ainsi, on compte de nombreuses déclarations de vol. Jeudi 2 mars, trois autoradios et des batteries ont disparu. Dans la semaine du 6 au 10 mars dans le quartier de Imerimanjaka, quatre vols successifs du même type ont eu lieu: des tapis, des clés de roues, des coussins et des kits radars ont été, entre autres, pillés. Très tôt mardi dernier, les papiers d’une Peugeot 206 oubliés dans la boîte à gants ont disparu. Comment les malfaiteurs s’y prennent-ils Réponse: en saccageant les vitres du véhicule. Face à cela, les responsables au niveau du fokontany ont été mobilisés. Ils surveillent les malfaiteurs de jour comme de nuit.

Aucun auteur présumé du cambriolage n’a été encore arrêté jusqu’ici. Le chef de fokontany parle d’une bande suspecte. Laza, le propriétaire d’un garage, affirme avoir vu cinq personnes le jour du dernier pillage: «Elles se sont enfuies après avoir remarqué ma présence». La brigade mène l’enquête et l’identification des pillards.

Hajatiana Léonard