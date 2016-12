Accusé « d’appel à la rébellion », un mandat d’arrêt poursuit le journaliste Fernand Cello. La police a saisi du matériel de la radio Jupiter.

Imbroglio. Journée mouvementée, hier, à Andohan’Ilakaka. Suite à une manifestation qui s’est tenue « dans la cour » du domaine où se trouvent les studios de la radio Jupiter, Fernand Cello, journaliste et l’un des responsables de cette station privée locale, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Les informations partagées par un membre de l’Ordre des journalistes de Madagascar indiquent que « l’appel à la rébellion » figurerait parmi les motifs de ce mandat d’arrêt. Une source avisée ajoute qu’« atteinte à l’ordre public et conduite d’une manifestation sans autorisation » sont aussi imputées au journaliste. Les récits des faits indiquent que « les habitants d’Andohan’Ilakaka ont manifesté pour empêcher la fermeture de la radio Jupiter par les autorités ».

Sur les ondes de quel­ques stations privées de la capitale et sur sa page Facebook, Fernand Cello soutient qu’il s’agit d’une manifestation à l’initiative des habitants eux-mêmes. Les autorités locales affirment, cependant, que « c’est le journaliste qui a appelé à cette manifestation, durant une émission diffusée mercredi soir ». Une dizaine de policiers se sont ainsi rendus au siège de la radio Jupiter hier, notamment pour exécuter le mandat d’arrêt. Quatre personnes ont été arrêtées, mais le journaliste est toujours recherché.

Les éléments ont pourtant également saisi l’émetteur et du matériel infor­ma­tique de la station locale. « Dans ses interventions radiophoniques, ce journaliste a tenu des paroles portant atteinte de manière délibérée et répétée, à l’ordre public. Il a aussi déjà conduit des manifestations sans autorisation qui ont été tolérées jusqu’ici. Concernant le mandat d’arrêt et la saisie du matériel de la radio, ce n’est pas de mon ressort, mais de celui de la justice. Mon rôle se limite à préserver l’ordre public », a déclaré Thierry Ralaiharison, préfet d’Ihosy.

Étant donné les actualités de ces derniers jours, la crainte que les faits d’hier soient des représailles contre le journaliste et sa radio taraude. Sur antenne et sur les réseaux sociaux, Fernand Cello « dénonçait », depuis plusieurs jours, « une exploitation minière sauvage faite manu-militari par des proches du pouvoir, polluant un cours d’eau approvisionnant Andohan’Ilakaka en eau potable ».

La source avisée contactée hier réfute, cependant, l’éventualité de représailles. À elle d’ajouter que l’exploitation contestée ne daterait pas d’hier, et que « les nouveaux exploitants ont juste conclu un contrat de partenariat avec le propriétaire de la mine qui, faute de moyen, ne pouvait plus poursuivre les extractions ». Les réactions des autorités étatiques et judiciaires locales feraient suite à une résistance du journaliste « aux recommandations de l’Organe mixte de conception (OMC) ».

L’OMC d’Ihosy aurait tenu une réunion, mercredi, à laquelle aurait pris part Fernand Cello en tant que « conseiller municipal d’Ando­han’Ilakaka ». D’après la source, « l’OMC lui a demandé d’arrêter les propos et actes pouvant nuire à l’ordre public car s’il continuait, des mesures seraient forcément prises. La fermeture de la radio n’a, toutefois, pas été évoquée. Tout de suite après la réunion, Fernand Cello, dans son émission, a descendu le préfet, soutenant qu’il aurait l’intention de fermer la station Jupiter et appeler à une manifestation ».

Garry Fabrice Ranaivoson