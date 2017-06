Un affrontement violent s’est produit entre le village d’Ampitrohara et d’Ilemby, dans la commune rurale d’Andohanilakaka, dimanche soir.

xCoups de feu mortels à Ampitro­hara, dans la commune rurale d’Andohanilakaka, tuant cinq personnes et faisant trois blessés. Le drame est survenu à la suite d’une discussion, comme quoi un groupe de jeunes venant d’Ilemby, un quartier voisin à une distance d’un kilomètre, devrait cesser le feu et ranger leurs armes. « Ils se sont enivrés dans un bar. Ils ont ensuite fait usage de leurs armes, en tirant des coups de feu en l’air », a souligné une source sécuritaire locale. Priés de ranger leurs fusils et de rentrer chez eux, ils ont refusé la proposition du chef de village. Les circonstances se sont soldées par une fusillade. Deux civils, du côté des villageois sont décédés suite à des tirs à balles réelles. Les jeunes mis en question ont tiré leurs chausses après qu’il y ait eu deux morts.

Les kalony (groupe d’hommes chargés de la sécurité locale) sont intervenus, mais cela n’avait pas pu empêcher la violence. Le bilan s’est alourdi un peu plus loin du hameau où des échanges de tirs opposant les habitants aux assaillants ont eu lieu. Trois morts et trois blessés y ont été constatés, soit au total cinq personnes tuées. « Parmi les blessés, l’un était du côté de groupe des jeunes d’Ilemby, mais il a pu encore s’échapper. Les deux autres ont été immédiatement évacués dans un hôpital à Sakaraha », a indiqué la gendarmerie locale. Les éléments des forces de l’ordre ont été mandés pour l’intervention et sont arrivés sur les lieux, lundi matin.

Incendie

Dimanche soir, les provocateurs ainsi que leurs familles à Ilemby ont déjà pris la poudre d’escampette lorsque les kalony y sont arrivés pour leur arrestation. Environ, sept maisons qu’ils ont abandonnées ont été incendiées dans le fokontany. Lundi matin, la gendar­merie est passée à l’action en partant à la recherche de ces jeunes armés dont le nombre n’a pas été connu. « Le massacre ne restera pas impuni, il y aura une enquête profonde. Les kalony de chaque agglomération dans la commune d’Andohanilakaka, d’Ankazoabo sud et de Sakaraha ont été mobilisés », a précisé le chef des kalony d’Ampi­trohara.

Hajatiana Léonard