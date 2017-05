Quatre braqueurs ont attaqué un magasin de gros. Une importante somme d’argent est tombée dans leur escarcelle et quatre personnes sont blessées.

Une escouade de braqueurs armés a frappé à Andava­mamba hier en fin de matinée. Après avoir poignardé un quadragénaire ainsi que son oncle, piégés dans leur magasin de gros, les assaillants ont ouvert le feu dans la rue pendant leur course éperdue. Un mécanicien qui s’est aventuré à se lancer à leurs trousses en a eu pour son grade. Celui-ci a été frappé d’une balle à l’épaule lorsque les fuyards ont ouvert le feu sur lui sans crier gare. Alors qu’ils prenaient le large, les malfaiteurs ont une fois de plus fait parler la poudre en se heurtant à un riverain qui a tenté de les arrêter. Le téméraire a été atteint d’un projectile au niveau du bassin.

Le gang armé a sévi aux alentours de midi et quart. « J’étais débout à l’extérieur du magasin lorsque quatre individus, chacun muni d’arme automatique y ont fait irruption. Les bandits cachaient de surcroît sur eux des armes blanches. D’emblée, ils se sont jeté avec leurs sabres sur mon frère ainsi que mon fils qui tenait la caisse », relate Paul Rakotondran­toandro, propriétaire du magasin.

Intimidation

« Emporté par la panique, je suis en un éclair monté à l’étage pour prendre mon arme à feu. Mais lorsque je suis revenu, la bande avait déjà décampé. Ils ont fait main basse sur deux jours de recette dont le montant s’élève à des millions d’ariary », poursuit le propriétaire.

Courant comme des dératés dans les rues d’Andava­mamba tout en s’accrochant à un carton dans lequel ils ont mis leur butin, les voleurs ont été pris en chasse par le fokonolona ainsi que deux policiers. Les tirs de semonce qu’ils ont effectués ne sont pas venus à bout de la ténacité des poursuivants. Sentant la situation lui échapper, le gang a tiré sur les badauds, mettant ainsi fin à la poursuite.

Alors que les blessés ont été évacués à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, la police a passé au peigne fin les environs, mais la traque qu’elle a lancée s’est avérée infructueuse. Les recherches ont continué jusque dans l’après-midi.

Les blessés sont mis en observation médicale. Ils sont hors de danger de source hospitalière. Selon les dernières informations, la police criminelle est saisie de l’affaire.

Andry Manase