Les forces de changement ont voulu faire une démonstration de force, hier. Le rendez-vous a, toutefois, révélé une divergence de vue entre les différentes parties prenantes.

Éparpil­lées. Les entités d’opposition regroupées au sein des Forces de changement se sont réunies, hier, au Live hôtel, Andavamamba. Une manifestation dans une optique de se montrer et faire une démonstration de force avant la célébration du retour à l’indépendance.

« Nous sommes convenus qu’il fallait faire quelque chose avant les fêtes et ne pas rester amorphes face à l’interdiction par l’Etat, de toute manifestation durant ce mois de juin », était l’explication donnée, hier. Seulement, l’évé­nement a été révélateur d’une opposition en ordre dispersé.

Jusqu’ici, ce sont les Maha­ravo Ratolojanahary et consorts, regroupés au sein du « Dinika ho an’ny fanavotam-pirenena » (DFP), qui s’étaient présentés comme initiateurs et, vraisemblablement, meneurs des Forces de changement.

Cette entité qui se veut être une « force », ambitionnant de faire plier le pouvoir, semble, cependant, minée par une guerre de leadership entre les politiciens, les syndicalistes, mais aussi, entre les figures politiques qui suivent le mouvement. Au Live hôtel, hier, c’était Alain Andriamiseza, ancien ministre de la Transition, qui menait le bal.

Chantier

Ceci s’expliquerait, selon Maharavo Ratolojanahary, par le fait que c’est l’ancien membre du gouvernement qui a pris en charge les dépenses de l’organisation du

rassemblement.

Devant les journalistes, le chef de file du DFP a, notamment, déploré le fait que ses compagnons et lui aient été « réduits à un rôle de simple participants », hier. Alain Andriamiseza, quant à lui, a soutenu devant les journalistes que « cet événement n’appartient pas à Andriamiseza, ou à quiconque. Vous voyez peut-être qu’il n’y aucun nom d’entité affiché. Notre objectif est d’abord d’avoir une opposition solidaire et univoque ».

Pour apaiser les humeurs, le rassemblement d’hier a laissé la scène à tous les leaders politiques, syndicaux et autres souhaitant s’exprimer. Les différentes interventions indiquent, toutefois, que les parties prenantes aux Forces de changement, semblent encore, loin d’être univoques.

Si l’objectif commun affirmé est d’« évincer », le pouvoir, chaque courant au sein de cette entité d’opposition semble souhaiter faire valoir la manière dont il entend y parvenir.

Dans les prises de paroles d’hier, il y a eu, par exemple, ceux qui voulaient que la démonstration de force « soit immédiatement, traduite en acte pour défaire par la rue le pouvoir ». D’autres ont mis en avant leur démarche devant aboutir à une convention mettant en place une co-gestion des affaires étatiques.

« En tant que syndicalistes, notre approche est différente de celle des entités politiques », a réagi Maharavo Ratoloja­nahary, joint au téléphone, hier. Il semble qu’avant de partir à l’assaut du pouvoir, les Forces de changement ont un chantier prioritaire: mettre en place une structure cohérente, homogène et univoque.

Garry Fabrice Ranaivoson et Loïc Raveloison