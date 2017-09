Un festival a été organisé, du 15 au 17 septembre, à Andasibe pour la préservation de l’indri indri. En définitive, il s’agissait de promouvoir le tourisme durable.

Ensemble pour préserver l’indri indri. Tel a été le thème de la célébration du Festival Indri à Andasibe – localité située dans la partie est du district de Moramanga - du 15 au 17 septembre. Un grand évènement initié par les opérateurs économiques d’Andasibe et l’Office régionale du tourisme d’Alaotra-Mangoro et appuyé aussi bien financièrement que techniquement par les ministères du Tourisme, et de l’Environ­nement, de l’écologie et des forêts, ainsi que des partenaires privés, tels que la société Fanala­manga, Ambatovy, la Star, le NTD, Madagascar National Park, la BNI Madagascar, Mitsinjo, Asity et l’association Vahiniala.

Diurne, folivore et vivant dans les cimes des arbres, l’indri indri est actuellement le plus grand lémurien de la Grande île avec ses 75 à 90 cm (taille adulte). Il peut peser entre 8 à 12 kg, vivre jusqu’à 40 ans en groupe de deux à dix individus, lesquels ne sortent pas d’un territoire de 5-7 ha.

Il vit dans les forêts pluviales de l’Est. La zone la plus indiquée pour son observation est Andasibe, une petite réserve naturelle à 1 000 m d’altitude.

Priorités

Le carnaval a été marqué par la présence de diverses personnalités étatiques et la participation de diverses organisations et d’associations communautaires folkloriques locales. Une conférence sur l’Indri par « Madagasikara Voakajy » et sur le tourisme durable a été donnée par Stella Chan Man, directeur de développement du tourisme durable au ministère du Tourisme. Elle a souligné qu’il existe des normes pour une effectivité du tourisme durable à Madagascar et cette initiative fait partie des priorités du ministère de tutelle.

Ce festival a attiré des touristes nationaux et internationaux en visite à Andasibe, et les spectacles relatifs ont intéressé beaucoup de monde. Par ailleurs, il a été constaté que grâce à cette manifestation, tout un chacun est à nouveau conscient de l’importance de la préservation des ressources naturelles pour la promotion d’un tourisme durable et les retombées économiques sont palpables. Le ministre de l’Environ­nement, de l’écologie et des forêts, Johanita Ndahi­mananjara, a offert un zébu à la population de la commune rurale d’Andasibe.

Hery Fils Andrianandraina