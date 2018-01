Incontrôlables. Deux adolescentes sont tombées dans l’inconscience totale pendant les heures de cours, dans le collège d’enseignement général (CEG) d’Andasibe. « Elles ont été hors d’elles. Comme si un esprit démoniaque les a possédées », témoignent ceux qui étaient présents. Les victimes sont deux collégiennes de la classe de 5e et de 3e de cet établissement public.

L’incident s’est produit, hier matin, peu après le début des cours. L’un d’elles s’est évanouie brusquement. On l’a emmenée à la bibliothèque pour la ranimer. Pendant qu’on s’occupait d’elle, elle a commencé à s’agiter violemment et à dire n’importe quoi. Elle a dit entre autres « Nous sommes des sataniques, nous sommes nombreux et nous obtiendrons le pouvoir, cette année », ajoute une source.

Le personnel de l’établissement n’est pas arrivé à contrôler l’adolescente. Plus on s’occupait d’elle, plus elle continuait à hausser le ton, à être encore plus violente et incontrôlable. « Elle a sauté par la fenêtre et s’est enfuie en courant. On n’a pu l’arrêter qu’à une centaine de mètres de l’école. Les quatre hommes qui l’ont tenue, avaient du mal à la contrôler », continue-t-elle.

Le calvaire des responsables de cet établissement ne s’est par arrêté là. Une autre jeune fille de la classe de 3e a présenté les mêmes symptômes, une trentaine de minutes après le premier incident. La première victime aurait dit : « elle est aussi des nôtres. Et nous allons continuer à faire beaucoup d’amis ici ».

Les responsables de l’établissement ont fait appel à des hommes d’église pour calmer les deux jeunes filles. Leur intervention a réussi, elles se sont calmées au bout de quelque temps. Ces victimes ne se seraient souvenues de rien.

Le calme est donc revenu au sein de l’établissement dont la fermeture était inévitable. « Les autres élèves ont été traumatisés. Tout le monde est donc rentré. Les cours reprendront demain (ce jour)», explique Harinaivo Ratrimoarikoto, chef de la Circonscription scolaire (Cisco) de Moramanga qui définit ce phénomène d’« Ambalavelona». « Ce n’est pas la première fois que l’Ambalavelona s’est produit chez nous. L’année dernière, le phénomène a touché quelques établissements scolaires », décrit-il.

