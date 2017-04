Un individu, qui a tué à coups de coutelas en public à Andapa son frère cadet de 38 ans est toujours en liberté. De source auprès de la gendarmerie, l’auteur de l’homicide n’a pas encore été arrêté afin qu’il puisse organiser les funérailles de son frère, bien qu’il soit tenu à l’œil par les forces de l’ordre.

Selon les informations communiquées, ce fratricide a été perpétré dimanche après-midi devant une foule chahuteuse et sous les yeux et à la barbe des forces de l’ordre, dont la police et la gendarmerie. Le chef du district d’Andapa a également été aperçu sur les lieux sans avoir pour autant, réussi à empêcher le crime. Bien que l’opinion publique ait enfoncé le clou et soulevé la part de responsabilité de ces autorités civiles et militaires dans ce drame, cette facette ne semble pas abordée. Une source sécuritaire indique qu’il y aurait forcément eu des

victimes collatérales parmi les badauds si les éléments des forces de l’ordre présents sur les lieux au moment des faits avaient pris le risque d’ouvrir le feu sur le forcené.

Un incendie criminel commis dans la nuit de samedi à dimanche est à l’origine de l’homicide.

A.M.