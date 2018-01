La douzième campagne de vaccination contre la poliomyélite, qui sera lancée ce jour pour la région d’Analamanga, sera, une fois de plus, une rude épreuve pour le ministère de la Santé publique.

Les refus fusent déjà sur les réseaux sociaux. «Les responsables de l’école de mon enfant nous ont envoyé une circulaire annonçant qu’une vaccination anti-poliomyélite se tiendra au sein de l’établissement. Ils nous ont demandé si nous acceptons de faire vacciner notre enfant, nous avons refusé », témoigne une mère. Les écoles catholiques ne recevront pas non plus les agents de santé qui vont effectuer cette vaccination. « Pour nous c’est clair, la vaccination s’effectue seulement dans un centre de santé et non au niveau des établissements scolaires. D’ailleurs, le choix de faire vacciner leur enfant ou pas appartient aux parents», dixit le Révérend Père Jules Ranaivoson, directeur national des écoles catholiques (DINEC).

Les campagnes successives de vaccination contre la poliomyélite ont déjà inquiété les parents, et la rumeur sur le vaccin anti-peste, en novembre, n’a fait que renforcer encore plus leur crainte. La douzième campagne, prévue pour décembre, a été reportée en ce mois de janvier pour Antananarivo, suite à ce problème. Le taux de couverture vaccinal aurait nettement baissé en cette douzième campagne . Une autre campagne sera effectuée dans onze régions.

M. R.