Deux sur trois bandits étaient sur le point de cambrioler une villa, à Analamahitsy, quand ils ont été interceptés.

Pris en flagrant délit, trois cambrioleurs ont été interrompus dans leur besogne alors qu’ils opéraient en plein jour, à 10h30, hier, dans une villa à Analamahitsy. Les malfaiteurs avaient réussi à ouvrir le portail et ont ensuite empoisonné les trois chiens de garde avant de passer à l’action. Ils ont aussi pris soin de détourner les trois caméras de vidéosurveillance qui couvraient l’extérieur et le premier étage. Un coup qu’ils avaient préparé soigneusement, attendant que l’unique locataire, un chinois soit absent pour passer à l’action.

Les malfrats ont alors décadenassé un entrepôt au rez-de-chaussée, pour essayer d’atteindre le premier étage. « Ils avaient cru qu’il pourrait y avoir un escalier conduisant au premier étage, alors que ce n’était pas le cas », a expliqué un policier sur place. Ils sont montés à la galerie pour déverrouiller deux serrures avec leur barre à pinces . Ils se sont cachés derrière un grand carton et un rideau pour essayer d’ouvrir la porte, quand un voisin les a vus en pleine manœuvre. Ce dernier a sonné l’alerte dans le voisinage et a couru au commissariat du huitième arrondissement d’Analamahitsy pour appeler les forces de l’ordre.

Feinte

Les éléments d’intervention sont arrivés à temps pour leur mettre la main dessus. Les malfaiteurs ont tenté une feinte pour essayer d’échapper aux forces de l’ordre, se faisant passer pour des personnes recherchant une maison à louer et pour un badaud qui passe, mais n’ont pas réussi à duper la foule. Deux des bandits se sont fait cueillir mais un autre a pu s’enfuir en grimpant par-dessus la muraille. Celui-ci a réussi à s’échapper malgré un tir de sommation de la police.

Les cambrioleurs ont opéré à visage découvert et n’étaient pas armés, malgré l’affirmation des habitants qui ont décrit un pistolet automatique appartenant aux bandits. Ces derniers ont été embarqués et gardés à vue au commissariat de police d’Analamahitsy. Leur complice court toujours et est activement recherché. Le locataire de la maison cambriolée a été appelé pour enquête.

Hajatiana Léonard