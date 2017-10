Deux hommes d’une vingtaine d’années seront traduits devant le parquet à Anosy, ce jour, pour le vol d’un pistolet automatique, en février.

Fin de cavale. Le cerveau de l’opération de vol d’une arme à feu a été arrêté à Vatofotsy-Antsirabe, mardi. Son complice, déjà incarcéré à Antanimora pour attaque à main armée, et lui-même comparaîtront devant le parquet d’Anosy, ce matin. Ce dernier a longuement joué au chat et à la souris avec la police après avoir pu s’échapper en février. «Il a travaillé dans une villa et a fait main basse sur le pistolet automatique de son patron. Depuis ce temps-là, il est recherché. Il est allé se réfugier chez ses parents, à Antsirabe», a indiqué un inspecteur de police du commissariat d’Analamahitsy, saisi de l’affaire.

Ce bandit a vendu l’arme pour neuf millions d’ariary à un complice, lequel s’est fait, après quelques jours, cueillir par la gendarmerie pour vol aggravé à Talata­maty. Celui-ci a été traduit au parquet et a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora. L’investigation policière menée n’aboutit que huit mois après le cambriolage. Un fin limier au commissariat central d’Antsirabe a alerté ses collègues d’Analamahitsy, que le jeune homme recherché se planque à Antsirabe.

Extraction

Le fuyard a allié la ruse à la prudence lors d’une première tentative de coup de filet. Des policiers d’Antana­narivo et d’Antsirabe se sont alors serré les coudes pour lui mettre la main dessus. Pris au piège, le voleur a été amené en ville pour enquête. «Il a reconnu avoir dérobé cette arme et a indiqué son coauteur qui en a déjà eu pour son grade», a signalé un enquêteur. Une source auprès du commissariat central d’Antsirabe précise que ce brigand s’est tenu tranquille dans leur cité.

Le tribunal a, ensuite, établi un ordre d’extraction du complice détenu à Antani­mora pour être auditionné. «Tous les deux avouent leur crime. L’arme a été encore gardée et retrouvée au domicile du taulard», raconte un policier du huitième arrondissement. Les enquêteurs ont procédé, hier, à la restitution en bonne et due forme de ce pistolet après identification de son légitime propriétaire. Les voleurs seront renvoyés au parquet ce jour après 24 heures de garde à vue à la police.

Hajatiana Léonard