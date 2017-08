Présentés au procureur après deux jours d’une garde-à-vue, une racoleuse de 24 ans et un mineur de 17 ans ont été placés sous mandat de dépôt, le weekend à Antanimora. Ils font partie d’une bande de scélérats du premier arrondissement. Ce gang opérait en pleine nuit. Mercredi 23 août, aux environs de 21h, un jeune homme est tombé dans leur piège. « La prostituée l’a amené dans un coin au milieu des pavillons d’Analakely où il s’est fait ensuite dépouiller de son argent, de son portable et de sa bague en or », a indiqué une source sécuritaire. La victime aurait été menacée d’un couteau sous la gorge, et les trois assaillants l’ont détroussé pour disparaître dans les ruelles.

La jeune femme était la tête pensante de cette bande, selon la police. Son mari, ayant pu s’échapper pendant l’arrestation, est activement recherché.

La victime a rejoint le commissariat pour donner l’alerte. La patrouille a été renforcée et l’on a pu mettre la main sur deux suspects dont la prostituée répondant au signalement fourni. Un dernier co-auteur a pu s’enfuir. La chasse à l’homme et le guet se poursuivent de jour et de nuit.

Hajatiana Léonard