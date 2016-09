L’assainissement des marchands de rue a tourné au vinaigre. Trois éléments de la police municipale de la CUA ont été blessés par des jets de pierres et de bois. Les faiseurs de trouble n’étaient autres que les marchands ambulants d’Analakely.

Ayant raz-le bol des traques de l’équipe de la CUA du matin au soir, ces derniers ont protesté en employant la violence. Pendant que les policiers intervenaient, des marchands se sont rassemblés pour lancer des pierres et des bois à leur encontre. Selon le

rapport de Jean Gabriel Harrison, le premier adjoint au maire de la CUA, un des policiers est blessé au niveau de la tête, un autre a une épaule disloquée et le dernier a reçu des coups dans le dos et sur le front.

Les témoins oculaires ont affirmé que ces commerçants étaient nombreux à s’attaquer aux policiers. Deux d’entre eux ont été arrêtés. Avant qu’ils ne soient emmenés au commissariat central, les policiers les ont dirigés à l’hôtel de ville à Analakely. Plusieurs commerçants sur rue se sont postés devant le bâtiment de la CUA et ont demandé leur libération, mais peine perdue. Ils sont placés au commissariat central à Tsaralalàna qui se chargera de l’enquête.

M.R.