La police du commissariat de la sécurité publique (CSP1), à Analakely a interpellé deux hommes âgés de 30 et 36 ans dans un hôtel de renom à proximité, samedi vers 21h. Tous les deux ont tenté d’échanger de faux billets d’euros en ariary lorsqu’ils sont tombés dans la nasse des forces de l’ordre. Un billet de cent euros falsifié a été encore saisi sur eux, lors d’une fouille. L’employé de l’hôtel leur a dit qu’il s’agissait de fausses monnaies, mais ils se sont entêtés, d’après les informations recueillies. « Ils ont fait les fiers et c’est pour cela que nous avons appelé la police », a signalé une source au sein de cette auberge.

Soumis à un interrogatoire sur place, ils auraient toujours fait semblant d’ignorer le fait que l’argent était faux. Les policiers les ont embarqués au commissariat pour enquête. « Ces deux individus viennent de Sambava, mais ils se sont installés aux 67ha en arrivant dans la capitale pour un motif indéterminé », a indiqué un enquêteur. En révélant leur identité, « leur nom ne semble pas malgache, alors qu’ils parlent bien notre langue », a évoqué le même interlocuteur.

Après plus de 48 heures de garde-à-vue au CSP1, les suspects ont été traduits devant le parquet du tribunal de première instance d’Anosy, hier, mais ont bénéficié de la liberté provisoire. Une investigation pour identifier l’origine de ces billets poursuit en revanche son cours. La conversion de devises à Analakely est devenue un marché qui a pris forme ces dernières années.

H.L.