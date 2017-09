Des gangsters dont le nombre n’est pas connu ont cambriolé une charcuterie à Ampitatafika. Ils ont percé avec une carotteuse le mur en béton.

Nouveau mode opératoire du casse. La charcuterie Locca située près du pont à Ampitatafika a été la proie des cambrioleurs. Les faits remontent à la nuit de mardi à hier. Les bandits ont apparemment réussi à se frayer un accès à l’emplacement du coffre avec une carotteuse. Ils ont transpercé de part en part un mur en béton d’environ 50 cm d’épaisseur pour se faufiler dans le magasin. Les malfaiteurs ont raflé un ordinateur complet et ont subtilisé tout l’argent de la caisse s’élevant à un million d’ariary, selon le commandant de brigade de Fenoarivo. Il a indiqué qu’une enquête a été déjà ouverte, mais aucune arrestation n’a encore eu lieu jusqu’à hier. D’après le relèvement de traces et indices par la gendarmerie, Le suspect serait quelqu’un de l’entourage.

Silencieux

Le chien pisteur d’une équipe cynophile d’Ivato a suivi son flair pour débusquer le monte-en-l’air à son domicile, à quelques mètres du lieu de l’effraction. « Notre canidé a reniflé les empreintes du suspect et il s’est directement accroupi sur son lit. Le limier y est resté pendant une quinzaine de minutes », a précisé le Capitaine Joël Nahary Rijasoa Ratsimba, commandant de centre de reproduction, de formation et de dressage canin auprès de la gendarmerie. Le présumé bandit a laissé sa porte entrouverte et se serait déjà évanoui dans la nature.

Ce casse s’est déroulé en douceur et personne n’a aperçu le trou que le matin, à l’heure d’ouverture de la charcuterie, aux alentours de 7h 30. « Les malfrats ont opéré sans être inquiétés », a raconté la victime. Un voisin a souligné que les bandits ont profité d’une petite fissure du mur pour le trépaner. Un trou de 60 cm de diamètre a été constaté. Par malheur, aucun système de sécurité comme de caméra de surveillance pouvant filmer les manèges des cambrioleurs n’a été trouvé sur le bâtiment.

Ces malandrins spécialistes des travaux publics ont agi sans arme ni violence, selon une partie des habitants du quartier interrogés sur les faits. En s’appuyant toujours sur des renseignements, une source au sein de la gendarmerie a signalé qu’un coup de filet aura lieu bientôt.

Hajatiana Léonard