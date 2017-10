Un policier motard a terminé sa course dans un ruisseau à Ambodiafontsy Ampitatafika, samedi, vers 22 heures. Son corps, coincé sous le scooter, n’a été retrouvé qu’hier matin, à 6h 30. Sa femme, également sur deux roues, n’a rien vu lorsqu’il a raté le virage, et tombé dans le canal. « Il pleuvait beaucoup et la chaussée glissante », raconte le passant qui a prévenu la gendarmerie de Fenoarivo sur la découverte. Sa femme l’a attendu chez eux, à Ambohi­tsoa, et a essayé de l’appeler plusieurs fois sur son numéro, mais personne n’a répondu.

Prise de panique, la famille s’est renseignée auprès de la gendarmerie et des commissariats pendant la nuit, selon un proche. Tôt hier, la brigade de Fenoarivo a diligenté des éléments pour constater un corps retrouvé, sur lequel elle vient d’être prévenue. « L’on a découvert qu’il s’agit du policier, âgé de 48 ans, connu de ses services à la primature », a indiqué le commandant de brigade de la gendarmerie de Fenoarivo.

Une enquête a été ouverte sur l’origine du drame. Le constat révèle que le policier s’est noyé après l’accident. Le scooter a été rendu à la famille de la victime.

H.L.