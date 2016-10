Un gang armé a fait parler de lui à Langaina Ampitatafika hier, aux petites heures. Aux alentours de minuit et quart, quatre bandits armés ont sévi dans une villa. De source auprès de la gendarmerie, les assaillants ont fait main basse sur 15 millions d’ariary en liquide, ainsi que des devises s’élevant à 13 000 euros. Avant de décamper, les malfaiteurs se sont également emparés des bijoux en or de leurs victimes, ainsi que de quatre téléphones portables.

Les bandits étaient armés d’un pistolet automatique selon les informations communiquées. Visiblement informés de l’existence de l’importante somme d’argent chez la famille prise pour cible, ils ont sommé les victimes de la leur remettre, sous la menace d’une arme au poing.

Les voleurs opéraient à visage découvert et aucun coup de feu n’a été signalé au moment des faits. Par ailleurs, les préposés à la surveillance de la propriété n’auraient opposé aucune résistance.

Alerté, le poste avancé de la gendarmerie nationale à Ampitatafika a envoyé des éléments à la rescousse. À l’arrivée de l’intervention, les malfaiteurs se sont déjà évanouis dans la nature. Des poursuites ont été engagées mais elles se sont avérées infructueuses. A l’aube, des chiens pisteurs de la brigade cynophile de la gendarmerie ont été envoyés sur place pour remonter les traces des fuyards, mais en vain. Les gardiens ont, pour leur part, fait l’objet d’une audition.

