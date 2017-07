Élu sous les couleurs du parti Tim, le maire d’Ampefy a été exécuté de quatre balles, samedi en début de soirée. Un suspect a été arrêté.

Série noire. Deuxième exécution à domicile d’un maire élu sous la bannière du Tiako i Madagasikara (Tim). Samedi à la tombée de la nuit, Fidy Harivony Ran­drianaralahy, élu dans la commune rurale d’Ampefy a été arrosé de balles chez lui. Frappé de projectiles en pleine poitrine, dans le ventre, au niveau de la cuisse et sur le bras, celui-ci n’a pas survécu.

Ce crime qui dépasse l’entendement est l’œuvre de six bandits armés. Les premières analyses balistiques révèlent que le défunt a été abattu à coups de pistolet automatique. C’est l’ombre horrifiante de l’assassinat de maire de commune rurale qui ressurgit, alors que moins d’un mois plus tôt, le maire de Bemokoatra Maevetanàna, lui aussi élu sous les couleurs du parti de l’ancien prési­dent Marc Ravaloma­nana, a été fusillé dans son lieu de résidence, devant sa femme.

Pour le maire d’Ampefy, l’homicide a été perpétré avant-hier aux alentours de 18h30. La famille du défunt est propriétaire d’un commerce, sis près du pont à l’entrée du chef-lieu de commune. Celui-ci étant déjà fermé, l’escouade de bandits a fait irruption dans la propriété en entrant par le portail.

Mobile flou

Tombé nez-à-nez avec les assaillants, le maire Fidy Harivony Randriana­ralahy a été abattu de quatre coups de feu, de source auprès de la gendarmerie.

Un vol de numéraires pourrait être le mobile du crime. La gendarmerie indique que les malfaiteurs ont fait main basse sur des fonds dont la valeur n’est pas encore révélée.

Le service communication de la gendarmerie nationale explique que les éléments de la brigade territoriale d’Ampefy patrouillaient aux abords de Sahapetraka, à environ un kilomètre du lieu de l’attaque au moment des faits. Il relève que ces derniers ont été tardivement alertés.

« Des bouclages ainsi que des ratissages ont été d’emblée effectués. Toutes les unités ainsi que les postes et brigades de proximité ont, dans la foulée, reçu l’ordre de verrouiller leurs zones de compétence respectives, et de passer au peigne fin les endroits où les fuyards étaient susceptibles de se terrer », a indiqué le chef d’escadron Herilalatiana Randrianari­saona, chef du service communication de la gendarmerie.

À l’entendre, les personnes habitant les environs affirment n’avoir entendu retentir aucun coup de feu, d’où l’alerte tardive. En saisissant la balle au bond, il indique que les premiers éléments des investigations ont permis l’arrestation d’un premier suspect, susceptible d’avoir agi de connivence avec le gang armé, en le laissant s’introduire dans la propriété en toute facilité. Aucune autre arrestation n’a été signalée jusqu’à hier soir.

Andry Manase