Le ministère des Mines attend une plus grande adhésion dans l’élabo­ration de la loi minière avant sa soumission au Parlement.

Les travaux de consultation se poursuivent sur le code minier. Pen­dant trois jours, du 12 au

14 janvier, différents acteurs du secteur, des petites mines surtout, ont participé à un atelier d’amélioration du projet de code minier à Ampefy, dans la région Itasy. « Il faut que les travaux d’élaboration de ce texte soient les plus inclusifs possibles », déclare samedi, Ying Vah Zafilahy, ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du pétrole.

D’après ses explications, les travaux de consultation devront encore se pour­suivre et concerneront le plus grand nombre d’acteurs possibles. « Différents ateliers seront organisés dans les prochains jours. Après les consultations régionales, le projet de texte régissant le secteur minier sera discuté au niveau national », explique-t-il à l’issue des travaux à Ampefy.

Indispensable retouche

Le projet de loi portant réforme du secteur minier et du pétrole sera soumis à l’examen des deux cham­bres parlementaires durant la prochaine session ordinaire prévue au mois de mai. Pourtant, le gouvernement l’avait déjà envisagé pour la dernière session parlementaire d’octobre. Avec l’adoption de ce texte, le gouvernement estime favoriser une meilleure redistribution de la manne pétrolière et minière dont regorge le pays. Le code minier actuel, en vigueur depuis 2005, est l’objet cible de critiques fusant de toutes parts.

« De nombreux permis de recherches et d’exploitations font aujourd’hui l’objet de spéculations. La plupart de leurs titulaires les revendent par la suite à des tiers. Ce qui nuit parfois à l’image du secteur minier malgache », indique le membre du gouvernement. Les statistiques démontrent que 60% des permis de recherches et d’exploitations délivrés concernent les petites mines.

De nombreux points feront ainsi l’objet d’une retouche sur l’ancien code minier. Les redevances, la durée du permis ainsi que les aspects social et environnemental seraient les premiers concernés par ces révisions.

Lova Rafidiarisoa