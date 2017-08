Un chauffeur de bus grièvement blessé suite à un pugilat d’une rare violence l’ opposant à un policier en pleine rue, près du rond-point d’Ampefiloha.

Au milieu de controverses, un élément des forces de l’ordre s’est acharné sur un chauffeur de taxi-be, hier à Ampefiloha. Ce dernier grièvement blessé a été immédiatement acheminé aux services d’urgence d’un hôpital à proximité. Tout a commencé par une simple dispute sur la route d’Anosy.

Lors du départ du véhicule de son arrêt, le chauffeur aurait failli foncer droit sur cet agent de police, en tenue circulant à moto avec sa femme et sa gosse. « Heureusement, il a pu les contourner. Le policier et sa famille s’en sont sortis indemnes. Dès cet instant, ce sergent de ville s’est mis en colère », a indiqué un passager à bord du car.

Le flic a poursuivi le bus jusqu’à Ampefiloha pour l’arrêter, alors que le chauffeur aurait refusé d’obtempérer. Monté sur ses grands chevaux, le motard est descendu de sa moto et a stoppé le véhicule dans l’embouteillage avant d’arracher son contradicteur au volant. Comme des chiffonniers, tous les deux se sont empoignés.

Spectacle honteux

Les badauds, se contentant tout simplement d’observer ce spectacle honteux, ne sont pas intervenus pour arrêter le combat jusqu’à ce que le chauffeur tombe à terre. Il a été roué de coups de poing, de pieds et de tête. La victime a été transportée à l’hôpital. « L’agresseur ne s’est pas encore récusé au commissariat de Tsaralalàna qui se charge de déploiement des policiers de circulation sur le territoire d’Ampefiloha », a signalé une source sécuritaire.

Cette violence policière a pourtant provoqué une onde de choc chez les habitants du quartier dont une partie rouge de colère a déjà voulu faire du grabuge en se massant nombreuse sur le lieu de bagarre. Un 4×4 transportant une dizaine d’éléments d’intervention de la police est rapidement arrivé pour maîtriser la foule et pour éviter un éventuel lynchage de leur camarade. Jusqu’à hier soir, aucune enquête au niveau du commissariat central n’est confirmée sur cette bagarre.

Hajatiana Léonard