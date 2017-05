Hier à 8h30, les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir dans l’incendie

d’un appartement, dans un secteur à haute tension situé à Ampefiloha Ambodirano.

Le feu s’est déclaré hier matin dans un grand appartement, sous une ligne à haute tension à Ampefiloha Ambodirano, mais sans faire de victime. Le cuiseur à riz d’un élève locataire du rez-de-chaussée serait à l’origine de ce grave incendie. Celui-ci est parti à l’école en laissant branché son appareil, d’après les témoins. « Le court-circuit s’est vite répandu dans huit pièces qui ont été réduites en cendres », a expliqué Roger Rakotondranaivo, propriétaire du bâtiment. Sans provoquer de coupure d’électricité dans la zone entière, les agents de la Jirama ont dû mettre hors tension la ligne électrique depuis leur quartier général pour permettre l’intervention des préventionnistes. « Un transformateur de courant de très haute tension (THT) assigné jusqu’à 60 000 ampères, distribué pour le bâtiment et un autre à côté a été immédiatement débranché », a indiqué un technicien de la Jirama.

Une centenaire sauvée

L’extinction des incendies a pris environ une heure. Les eaux de puits utilisées par les habitants pour éteindre les flammes étaient déjà épuisées lorque les pompiers sont arrivés sur les lieux.

Une centenaire qui ne pouvait plus bouger de sa chambre a été évacuée brutalement lorsque l’incendie s’est produit. Elle logeait dans une pièce au premier étage. « Elle a été retrouvée couchée sur son lit. Je l’ai portée dans mes bras en sautant depuis l’escalier. Heureusement, il n’y a eu rien de cassé », a précisé Roger Rakoton-dranaivo. Le feu a causé d’importants dommages, sans compter les chèques de huit millions et de deux millions d’ariary qui ont été emportés par le feu, selon les explications d’un preneur. Environ trente personnes, victimes de l’incendie et devenues sans-abri ont dû rejoindre leurs proches.

La police d’Ilanivato est arrivée tardivement, faute d’avoir été alertée. Une enquête a déjà été ouverte sur cet incident qui a fait grand bruit dans le quartier d’Ampefiloha Ambodirano.

Hajatiana Léonard