Soucieuse du présent d’enfants vulnérables, une association verte apporte son appui à une EPP d’Antsirabe.

FraÎchement construite, l’école primaire publique (EPP) d’Ampa­tana fait partie des établissements scolaires d’Antsirabe, fréquentés par des enfants en situation précaire. Pour favoriser et promouvoir la scolarisation de ces élèves qui sont, pour la plupart, des « sans-domicile fixe » ou issus de familles démunies, l’association « Ho maitso ny tontolo » d’Antsirabe, chapeauté par son président national, Erick Rajaonary, vient d’officialiser la prise en charge des frais de scolarité de deux cents d’entre eux.

En outre, elle a aussi permis la remise de 50% des frais de scolarité pour les trois cents autres qui n’ont ainsi payé que 12 000 ariary, alors que dans toutes les autres écoles publiques, les parents doivent débourser de 18 000 à 24 000 ariary. « Grâce à cette aide de l’association, ils ont pu scolariser leurs enfants cette année, même ceux qui ont de nombreux enfants », se réjouit Rondro Nirina Razafimalala, directrice de l’EPP d’Ampatana.

Accompagnement

L’association « Ho Maitso ny tontolo » a comme priorité l’environnement, la santé, le social et l’éducation. C’est pourquoi, par le biais de son président national, elle a promis d’accompagner ces enfants dans leurs études secondaires. « Faute de moyens, beaucoup d’enfants abandonnent l’école après les classes primaires. Alors, avant de penser à l’avenir des jeunes sur lesquels on veut asseoir le futur du pays, nous devons d’abord penser à leur présent. C’est dans ce concept que nous avons décidé de les soutenir jusqu’au secondaire », spécifie-t-il.

Angola Ny Avo