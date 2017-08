Forte déflagration à Amparibe. Dans la soirée d’avant-hier aux alentours de 21 heures, l’explosion d’un engin artisanal a retenti aux abords de Mahamasina et Anosy.

Connecté à un long fil électrique, le dispositif a été placé dans un coin de la voie de desserte, entre l’école la Providence et l’institution Sainte Famille.

« Le souffle de l’explosion était très puissant. L’engin aurait très certainement fait des dégâts ou des victimes si un véhicule ou des piétons étaient passés à côté », lance une riveraine. « Nous avons jugé plus prudent d’attendre l’arrivée de la police avant que nous n’allions voir ce qui s’est passé », continue-t-elle.

Une source auprès du commissariat du cinquième arrondissement indique pour sa part que l’explosion s’est faite entendre jusqu’à Maha­masina.

« D’emblée, nous avons envoyé sur place les éléments de patrouille. Les lieux étaient quasi déserts lorsqu’ils ont débarqué. En inspectant les parages, ils ont retrouvé un fil. C’est tout ce qui restait du dispositif. Une odeur de poudre était en revanche très présente », soutient la même source policière.

L’objet a été emmené au commissariat. Les indices susceptibles de permettre de remonter jusqu’aux auteurs de cet acte terroriste sont en revanche insuffisants.

Andry Manase