Drame à Ampanefena. Il a fallu plus de dix heures aux secouristes pour extraire le corps sans vie d’une jeune femme victime d’un accident de camion à Ampanefena, à mi-chemin entre Vohémar et Sambava. Transportant deux conteneurs de boissons, le véhicule avait également à son bord trois passagers, dont la défunte. Les deux autres passagers et le conducteur ont été blessés dans l’accident.

L’accident est survenu dans la nuit du jeudi à vendredi, à 60 km de l’entrée de Sambava. « Le semi-remorque s’est engagé sur une montée quand son moteur a calé, l’obligeant à faire marche arrière. Mais il s’est renversé et a failli plonger dans un ravin », indiquent les informations reçues de la brigade locale de la gendarmerie. « La jeune femme a été éjectée du camion, ce qui lui a valu d’être écrasée par la tête du camion », poursuit le récit des forces de l’ordre.

Il a fallu plusieurs heures pour extraire le corps sans vie de la jeune femme, âgée de 20 ans, de la tête du camion qui l’avait écrasée. « Nous avons dû attendre des matériels appropriés venant de Sambava, pour effectuer l’extraction du corps », indique la gendarmerie.

