Une fillette de douze ans a subi des abus sexuels lors d’une attaque armée. Un poste de police est implanté à 50 mètres de la propriété, théâtre de cet acte exécrable.

Les forces de police narguées. Avant-hier, vers 1heure du matin, une dizaine de bandits armés ont commis des actes ignobles à une cinquantaine de mètres du poste de police à Ampahibato Alasora. Une fillette de douze ans a été victime d’abus sexuels pendant que ses parents ont été ligotés. Le gardien a été le premier à avoir été maîtrisé par les assaillants. Blessé, après avoir été battu à coups de barre à mine, ce jeune homme de vingt-quatre ans a été ensuite solidement attaché. Les bandits ont aussitôt fait irruption dans la maison prise pour cible en fracturant une porte avec leur arsenal de brigandage, pour ensuite s’attaquer aux personnes qu’ils ont trouvées.

Opérant ni vus ni connus dans la propriété close, les malfaiteurs semblent avoir pris tout leur temps. D’après les préjudices déclarés au poste avancé de la gendarmerie à Alasora, la meute de brigands a dérobé un poste téléviseur à écran plat, un ordinateur portable ainsi que des bijoux en or pesant 20 grammes au total.

Poste déserté

La bande avait déjà pris la fuite lorsque les victimes ont enfin réussi à défaire leurs liens et a donner l’alerte. Les riverains ont volé à leur secours mais les bandits se sont déjà évanouis dans la nature dans la pénombre totale, lorsqu’ils ont débarqué. Curieusement, c’est la gendarmerie dont le bureau se trouve en plein crête d’Alasora, à plus d’un kilomètre du lieu du crime, lequel est enfoui en contrebas, qui a été la première alertée, et non la police, qui pourtant, pouvait réagir au quart de tour, vu l’implantation de son poste de proximité seulement à deux pas et à quelques dizaines de secondes à peine du foyer assailli. En tout cas, aucun policier n’était sur place lorsque le fokonolona s’est rué vers la propriété après les appels au secours, amenant ainsi à penser que le poste a été déserté au moment des faits.

Selon les explications recueillies auprès de la police, les éléments de permanence détachés au poste d’Ampahi­bato effectuent des patrouil­les. Malheureusement aucun appel de détresse n’était parvenu lorsque la bande a sévi. Les forces de police appellent tout citoyen à noter les numéros des unités d’intervention ainsi que des postes et commissariats de proximité, de rester calme en cas d’attaque et d’effectuer les appels dans l’immédiat. Consignes valables, même pour les résidents des quartiers censés être sûrs.

Seth Andriamarohasina