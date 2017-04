Des champs de cultures du district de Manandriana ont été dévastés par

une pluie de grêlons surprenante. La menace d’insécurité alimentaire plane.

Phénomène exceptionnel. Une pluie de grêlons exceptionnellement épaisse a frappé le district de Manandriana, hier. « Cela ne s’est jamais produit chez nous, depuis longtemps », s’est étonné Augustin Randrian­tsiferana, maire de la commune d’Ambovombe-Centre, un des endroits les plus affectés. C’est un phénomène naturel, selon l’explication de Solonomenjanahary Randrianjafinirina, chef de service de la Prévision météorologique à Ampandria­nomby, joint au téléphone. « Il se produit souvent, au début et à la fin de l’été, car le niveau de congélation est très bas. Les nuages s’amassent et forment des orages. Ces nuages se solidifient et deviennent des grêlons », explique-t-il.

Le phénomène a duré une trentaine de minutes. « Le ciel s’est assombri, puis la pluie est tombée, vers 16 heures. C’est là que des grêlons de la taille d’une pêche ont commencé à tomber. Ils ont recouvert tout le village. Les villageois ont couru pour trouver un abri de peur d’être blessés », rajoute le maire.

Ces grêlons ont été dévastatreurs. « Ils ont anéanti plusieurs hectares de champs de culture et les toits de quelques vieilles maisons ont été détruits », selon le député du district de Manandriana, Fanomezantsoa Andrianja­nahary. Il rajoute que « 90 % des rizières et des champs de manioc, de patates douces, ont été dévastés ».

Insécurité alimentaire

Les paysans sont consternés. Ils ont d’abord été frappés par la sécheresse qui a retardé la saison de culture, et maintenant, la grêle vient de ravager quelques récoltes sur lesquelles reposaient leurs espoirs. Le député a souligné que la surface cultivable a largement diminué à cause de cette sécheresse.

L’insécurité alimentaire menace ce district notamment, les communes d’Ambovombe-Centre, d’Anjoma Nandihizana, d’Ambohipo et d’Ambohi­milanja, les plus affectées par cette pluie de grêlons. Quarante mille personnes sont exposées à cette insécurité alimentaire, selon le député du district qui lance un appel de détresse. « La population a besoin de semences pour des cultures de contre-saisons, mais aussi d’aides alimentaires car il ne leur reste presque rien de leurs récoltes de riz », soutient Fanomezan­tsoa Andrianjanahary. Les grêles ont commencé à fondre, au début de la soirée, mais cela n’a pas allégé le souci des paysans.

Miangaly Ralitera