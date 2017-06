Quatorze étudiants de différents pays viennent de décrocher leur diplôme de « High school diploma », équivalent au baccalauréat. La cérémonie de remise de ces diplômes s’est déroulée, hier, au sein de l’American School à Ivandry. Trois parmi ces diplômés sont de nationalité malgache. Pour arriver à ce stade, ces étudiants ont dû fournir des efforts en termes de développement personnel mais surtout de maîtrise de l’anglais parlé et écrit. « J’ai étudié à l’Ame­rican school depuis toute petite. Au début, il était facile d’apprendre l’anglais et cela a contribué à tout ce que nous avons fait jusqu’à maintenant. Savoir parler et écrire est primordial, garantissant ainsi le développement de soi-même et de l’anglais », affirme Landy Andrianjafy, une sortante de cette promotion.

La plupart des étudiants malgaches fréquentant une école comme l’American school sont là suivant le désir des parents. « Mes parents pensent que le fait d’étudier à l’American school permet de m’assurer un avenir meilleur ainsi que la possibilité de m’envoler vers l’étranger », affirme encore Landy Andrianjafy. Ces nouveaux diplômés poursuivront leurs études soit aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie.

Mamisoa Antonia